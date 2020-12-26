Робота паралізована: у "Слузі народу" заговорили про можливі фальсифікації під час сесії ПАРЄ
У "Слузі народу" не виключають можливість певних фальсифікацій під час зимової сесії ПАРЄ. Через пандемію коронавірусу вона відбудеться у віртуальному режимі.
Наразі робота ПАРЄ є фактично паралізованою, адже представники делегацій не можуть перебувати там фізично. Про це голова делегації України в ПАРЄ та нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Робота ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізована, тому що ти не можеш бути там фізично. Але ми працюємо у комітетах, ми працюємо у політичних групах,
– наголосила Ясько.
Що ще сказала Ясько
- Українська делегація у ПАРЄ має низку важливих перемог. Зокрема, Меджліс відтепер представлений в обговоренні.
- У січні буде гібридна сесія ПАРЄ. Українська делегація планує туди поїхати.
- Однак у багатьох країн буде локдаун. Їхні представництва вочевидь будуть обмежені. Тому деякі люди будуть підключатися онлайн.
- Під час зимової серії вирішуватимуть кадрові питання. Насамперед обиратимуть заступника генсекретаря, який очолює секретаріат ПАРЄ.
- Ці посади пов'язані з інформаційною безпекою, тому за них вкрай важливо голосувати фізично.
- Ясько також зауважила. що "коли онлайн виступала, то коли натискала кнопочку, що мені треба виступити, цей запит кудись зникав".
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