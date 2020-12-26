У "Слузі народу" не виключають можливість певних фальсифікацій під час зимової сесії ПАРЄ. Через пандемію коронавірусу вона відбудеться у віртуальному режимі.

Наразі робота ПАРЄ є фактично паралізованою, адже представники делегацій не можуть перебувати там фізично. Про це голова делегації України в ПАРЄ та нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Робота ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізована, тому що ти не можеш бути там фізично. Але ми працюємо у комітетах, ми працюємо у політичних групах,

– наголосила Ясько.

Що ще сказала Ясько