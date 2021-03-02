У "Слузі народу" є люди, які мають питання й претензії до Ситника, – Корнієнко

Джерело:24 канал
У "Слузі народу" є чимало депутатів, які мають питання та претензії до очільника НАБУ Артема Ситника. Згідно з регламентом, вони мають право збирати підписи на проведення позачергової сесії Верховної Ради.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що бачив певну активність у парламенті та підписні листи за відставку Ситника. Він розповів, що формулювання в документі стосується прийняття одного з численних законів, які вже "гуляють" у Раді.
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На думку Корнієнка, треба спершу з'ясувати про які конкретно закони мовиться та що пропонують колеги. Лише після цього слід приймати виважені рішення щодо Ситника.
Корнієнко зазначив, що фракція "Слуга народу" значно оновилася. За його словами, наразі є багато питань, які треба обговорювати саме з молоддю.
Починаючи з 2004 року зросла народжуваність, тому ми розуміємо, що через декілька років у нас буде дуже багато молодих людей і вони будуть політично активними,
– заявив голова фракції.
До теми "Слуги народу" не змогли пояснити, хто для них оплачує лобістів у США, – "Схеми"Довідка. У "Слузі народу" заявили про намір створити молодіжне крило політсили. Зокрема, з такою ініціативою виступили депутати з усієї України. Детальніше про це – читайте тут.
Як зазначив Корнієнко, з молодими українцями треба працювати вже зараз, щоб вони ставали ще й політично свідомими.
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Звільнення Артема Ситника: коротко