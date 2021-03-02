У "Слузі народу" є люди, які мають питання й претензії до Ситника, – Корнієнко

У "Слузі народу" є чимало депутатів, які мають питання та претензії до очільника НАБУ Артема Ситника. Згідно з регламентом, вони мають право збирати підписи на проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що бачив певну активність у парламенті та підписні листи за відставку Ситника. Він розповів, що формулювання в документі стосується прийняття одного з численних законів, які вже "гуляють" у Раді.

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На думку Корнієнка, треба спершу з'ясувати про які конкретно закони мовиться та що пропонують колеги. Лише після цього слід приймати виважені рішення щодо Ситника.

Навіщо в партії створили нове крило

Корнієнко зазначив, що фракція "Слуга народу" значно оновилася. За його словами, наразі є багато питань, які треба обговорювати саме з молоддю.

Починаючи з 2004 року зросла народжуваність, тому ми розуміємо, що через декілька років у нас буде дуже багато молодих людей і вони будуть політично активними,

– заявив голова фракції.

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У "Слузі народу" заявили про намір створити молодіжне крило політсили. Зокрема, з такою ініціативою виступили депутати з усієї України. Детальніше про це – читайте тут.

Як зазначив Корнієнко, з молодими українцями треба працювати вже зараз, щоб вони ставали ще й політично свідомими.

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Звільнення Артема Ситника: коротко