У "Слузі народу" є люди, які мають питання й претензії до Ситника, – Корнієнко
У "Слузі народу" є чимало депутатів, які мають питання та претензії до очільника НАБУ Артема Ситника. Згідно з регламентом, вони мають право збирати підписи на проведення позачергової сесії Верховної Ради.
Джерело:24 канал
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що бачив певну активність у парламенті та підписні листи за відставку Ситника. Він розповів, що формулювання в документі стосується прийняття одного з численних законів, які вже "гуляють" у Раді.
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На думку Корнієнка, треба спершу з'ясувати про які конкретно закони мовиться та що пропонують колеги. Лише після цього слід приймати виважені рішення щодо Ситника.
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Корнієнко зазначив, що фракція "Слуга народу" значно оновилася. За його словами, наразі є багато питань, які треба обговорювати саме з молоддю.
Починаючи з 2004 року зросла народжуваність, тому ми розуміємо, що через декілька років у нас буде дуже багато молодих людей і вони будуть політично активними,
– заявив голова фракції.
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Як зазначив Корнієнко, з молодими українцями треба працювати вже зараз, щоб вони ставали ще й політично свідомими.
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Звільнення Артема Ситника: коротко
- Конституційний Суд України у серпні 2020 року визнав неконституційним указ про призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
- Законопроєкт про право парламенту змінити очільника НАБУ у листопаді підтримав Кабінет Міністрів.
- Вже у лютому 2021 року деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що на звільненні чинного директора НАБУ наполягав Володимир Зеленський.
- Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін 2 березня повідомив, що у Верховній Раді почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника.
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