У "Слузі народу" відреагували на зупинку держфінансування партії
НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга Народу". Очільник політичної сили Олександр Корнієнко заявив, що наразі депутати з'ясовують підстави для цієї дії.
Джерело:Сайт партії "Слуга Народу"
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу" висловив впевненість, що фінансування партії незабаром відновлять.
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Для того фракція готує необхідні пояснення та ліквідує можливі порушення у звітній документації.
Наразі ми з'ясовуємо підстави призупинення державного фінансування партії та аналізуємо зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Впевнені, що після проведення ретельного аналізу, надання необхідних пояснень та усунення можливих порушень у звіті фінансування буде відновлено,
– сказав Корнієнко.
Як у НАЗК пояснили припинення фінансування
- НАЗК знайшли порушення у порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Та навіть ознаки кримінальних правопорушень.
- Агентство з питань запобігання корупції направило адміністративний протокол щодо керівника партії "Слуга Народу".
- Голова НАЗК Олександр Новіков зупинив державне фінансування партії своїм рішенням. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.
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