НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга Народу". Очільник політичної сили Олександр Корнієнко заявив, що наразі депутати з'ясовують підстави для цієї дії.

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу" висловив впевненість, що фінансування партії незабаром відновлять.

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Для того фракція готує необхідні пояснення та ліквідує можливі порушення у звітній документації.

Наразі ми з'ясовуємо підстави призупинення державного фінансування партії та аналізуємо зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Впевнені, що після проведення ретельного аналізу, надання необхідних пояснень та усунення можливих порушень у звіті фінансування буде відновлено,

– сказав Корнієнко.

Важливо! Від 1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування президентської партії "Слуга народу" через низку порушень у звітах.

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