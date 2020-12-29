У "Слузі народу" вважають справедливим відсторонення глави Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади. Ба більше, на думку "слуг", очільник КСУ сам мав піти у відставку на час розслідування.

Думку фракції озвучила народна депутатка від "Слуги Народу" Галина Янченко. Повідомляє телеграм-канал "Слуги народу".

Важливо Тупицького відсторонили з посади судді КСУ

Янченко назвала Тупицького людиною, яка "тримається за крісло". Нардеп зазначила, що Тупицького відсторонили від виконання обов'язків саме судді, тобто процесуально він бути не може бути присутнім на судових засіданнях.

Відсторонення на 2 місяці обумовлено існуючої юридичної процедурою. Але, оскільки в основі цього відсторонення лежить висловлене йому прокуратурою підозра кримінального характеру, відсторонення може бути продовжено і на наступні 2 місяці,

– пояснила вона.

За словами Янченко, необхідно знайти вихід із конституційної кризи.

"Тому підтримую рішення президента Володимира Зеленського, вважаю цей крок справедливим і таким, що зроблений в інтересах України", - зазначає нардеп.

Цікаво Указ про відсторонення Тупицького – це вимушений крок, – представник Зеленського у КСУ

У чому звинувачують Тупицького