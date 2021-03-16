У "Слузі народу" розповіли, коли очікувати вибори мера у Харкові
Верховна Рада розгляне постанову про призначення виборів міського голови Харкова на поточному або наступному пленарному тижні (ще у березні або у перші дні квітня). Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 15 березня під час брифінгу.
Джерело:партія "Слуга народу"
За словами Корнієнка, є "термінова необхідність" розглянути це питання. Якщо так і станеться, то вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня – 31 числа.
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Коли відбудуться вибори міського голови Харкова
Постанова про призначення виборів у Харкові у середу, 17 березня, надійде на розгляд комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Після погодження у комітеті документ розглянуть у сесійній залі.
Є термінова необхідність його приймати з точки зору процедури проведення виборів, тому що наступні вибори, на які вона потрапляє – це може бути остання неділю жовтня,
– наголосив Олександр Корнієнко.
Щоб ця дата стала можливою (мовиться про 31 жовтня), депутати мають проголосувати відповідну постанову не пізніше, ніж за 60 днів до неї (тобто, до кінця серпня). Поточна ж сесія Верховної Ради триватиме до липня. Тож Корнієнко каже, що у депутатів "є цей часовий проміжок, щоб її прийняти".
Також глава "Слуги народу" наголосив, що послідовне дотримання усіх процедур важливе, щоб не було оскаржень виборів у судах.
Коротко про ситуацію з виборами мера у Харкові
- Раніше Верховна Рада після смерті Геннадія Кернеса не могла проголосувати за призначення виборів мера Харкова, бо не були пройдені необхідні процедури.
- Зокрема, не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова, копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса (обраного мером у 2020), і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.
Тут детальніше Яка ситуація з виборами мера в Харкові
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