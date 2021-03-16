Верховна Рада розгляне постанову про призначення виборів міського голови Харкова на поточному або наступному пленарному тижні (ще у березні або у перші дні квітня). Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 15 березня під час брифінгу.

За словами Корнієнка, є "термінова необхідність" розглянути це питання. Якщо так і станеться, то вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня – 31 числа.

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Коли відбудуться вибори міського голови Харкова

Постанова про призначення виборів у Харкові у середу, 17 березня, надійде на розгляд комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Після погодження у комітеті документ розглянуть у сесійній залі.

Є термінова необхідність його приймати з точки зору процедури проведення виборів, тому що наступні вибори, на які вона потрапляє – це може бути остання неділю жовтня,

– наголосив Олександр Корнієнко.

Щоб ця дата стала можливою (мовиться про 31 жовтня), депутати мають проголосувати відповідну постанову не пізніше, ніж за 60 днів до неї (тобто, до кінця серпня). Поточна ж сесія Верховної Ради триватиме до липня. Тож Корнієнко каже, що у депутатів "є цей часовий проміжок, щоб її прийняти".

Також глава "Слуги народу" наголосив, що послідовне дотримання усіх процедур важливе, щоб не було оскаржень виборів у судах.

Коротко про ситуацію з виборами мера у Харкові

Раніше Верховна Рада після смерті Геннадія Кернеса не могла проголосувати за призначення виборів мера Харкова, бо не були пройдені необхідні процедури.

Зокрема, не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова, копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса (обраного мером у 2020), і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.

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