У "Слузі народу" прокоментували "коаліційні переговори" з "Голосом"

У нещодавньому інтерв'ю очільниця партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що циклічно з нею ведуть переговори щодо об'єднання з президентською партією. Відтак у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Голосу" пропонують об'єднатися в коаліцію.

У коментарі 24 каналу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив: про утворення коаліції наразі не йдеться. Хоча активна співпраця між партіями ведеться.

Що було раніше "Слуги народу" ведуть переговори з "Голосом" про створення коаліції

Що кажуть у "Слузі народу" про об'єднання з "Голосом"

Олександр Корнієнко розповів: співпраця з "Голосом" ведеться постійно. Як "Слуга народу", так і "Голос" працюють над спільними законопроєктами, підтримують ініціативи одне одного. Однак про об'єднання в коаліцію не йдеться, це перебільшення.

Не роздував би цього до якихось коаліційних перемовин, яких поки що не ведеться. Йде нормальна конструктивна співпраця парламентських сил,

– розповів Корнієнко.

Коаліція "Голосу" і "Слуг народу": звідки інформація

Про те, що "Голосу" пропонують вступити у коаліцію зі "Слугами народу" йшлося у новинах з фрагменту інтерв'ю Кіри Рудик Інтерфакс-Україна. У прямій цитати політикині йдеться про об'єднання політсил, однак немає прямої інформації про коаліцію. Її в дужках зазначили редактори видання.



Кіра Рудик говорила про об'єднання / Скриншот з interfax.com.ua

У цьому інтерв'ю голова партії "Голос", як і Корнієнко, зазначила: її партія тісно співпрацює зі "Слугою народу". І це при тому, що не перебуває в коаліції з парламентською більшістю. Кіра Рудик заявила: "Голос" підтримує проукраїнські державницькі кроки Зеленського і команди і сприятиме у тих питаннях, стосовно яких позиції політсил збігаються.

Чутки про коаліцію "Слуги народу" з іншими фракціями:

Про те, що "Слуга народу" може об'єднатися з іншими політсилами, чутки ходять ще з 2020 року.

За інформацією ЗМІ, це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів.

Станом на лютий 2021 року, у фракції 245 депутатів, тож до нібито "цифри Х" ще два десятки осіб.

Восени 2020 року під час активних обговорень розпаду монобільшості, яка до слова, так і несталася, йшлося про те, що "Слуга народу" може об'єднатися з "Голосом".