У "Слузі народу" пояснили, чи збереже Дубінський статус нардепа

Засідання фракції "Слуга народу" відбудеться 1 лютого – питання виключення з неї Олександра Дубінського є на порядку денному. Водночас у фракції зазначили, що статус нардепа він зможе зберегти.

Джерело: 24 канал

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін розповів, що, згідно з процедурою, Олександр Дубінський є мажоритарником і відповідно – буде в статусі позафракційним.

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"Якби він був списковиком то він би склав мандат, оскільки він мажоритарник, якого обрали представники округу – він зберігає за собою статус народного депутата", – розповів Безгін.

Водночас він зазначив, що потрібно розв'язувати внутрішню проблему фракції безпосередньо на засіданнях – ключове – дійти до рішення, яке б не шкодило державному інтересу.

Я не думаю, що зараз питання Дубінського – це ключова тема, яка має хвилювати українське суспільство. Є законодавчі зміни, які дійсно потрібні Україні,

– сказав нардеп від "Слуги народу".

Листи щодо виключення

Також Віталій Безгін розповів, що отримав лист від Олександра Дубінського з проханням дати відповідь щодо його виключення з фракції. Нардеп зазначив, що не відповідав на нього.

"Він не має нічого спільного з процедурами. Це певна політична маніпуляція та гра, яка ніяк не вплине безпосередньо на рішення, що буде ухвалювати фракція", – повідомив нардеп.

За його словами, це лише спроба підтримувати медійну активність. Віталій Безгін наголосив, що наразі позиція керівництва щодо питання Олександра Дубінського чітка та захищає українські інтереси.

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