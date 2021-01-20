Не є сигналом: у "Слузі народу" пояснили відсутність Зеленського на інавгурації Байдена
Відсутність президента Володимира Зеленського на інавгурації новообраного глави США Джо Байдена ніяк не вплине на відносини України і Сполучених Штатів. Києву потрібен повноцінний державний візит.
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що поїздка Зеленського на церемонію лише б витратила час президента. Про це вона заявила в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.
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Парламентарка пояснила, що інавгурація є "церемоніалом", що не передбачає обговорення тих чи інших питань.
Це не є жодним сигналом, адже там не буде й інших лідерів через пандемію і внутрішню ситуацію,
– наголосила Верещук.
"Слуга народу" додала, що Україна очікує статусу головного союзника США поза НАТО. А також розширення співробітництва у різних напрямках, насамперед в оборонному й безпековому секторі.
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Інавгурація Байдена: що варто знати
- Інавгурація 46 президента США Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.
- У столиці Сполучених Штатів на Національній алеї, де зазвичай збираються глядачі церемонії, виставили понад 200 тисяч прапорів.
- Частину церемонію перевели в онлайн-режим. Зокрема, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, буде віртуальний парад.
- Для охорони порядку до Вашингтона прибули 25 тисяч військових Національної гвардії.
- На інавгурації не буде 45-го президента США Дональда Трампа.
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