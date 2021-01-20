Відсутність президента Володимира Зеленського на інавгурації новообраного глави США Джо Байдена ніяк не вплине на відносини України і Сполучених Штатів. Києву потрібен повноцінний державний візит.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що поїздка Зеленського на церемонію лише б витратила час президента. Про це вона заявила в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

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Парламентарка пояснила, що інавгурація є "церемоніалом", що не передбачає обговорення тих чи інших питань.

Це не є жодним сигналом, адже там не буде й інших лідерів через пандемію і внутрішню ситуацію,

– наголосила Верещук.

"Слуга народу" додала, що Україна очікує статусу головного союзника США поза НАТО. А також розширення співробітництва у різних напрямках, насамперед в оборонному й безпековому секторі.

Зверніть увагу! На інавгурації іноземні держави представлятимуть їхні посли. Зокрема, від України буде присутній Володимир Єльченко.

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