Голова комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич бачить загрозу деморалізації особового складу Збройних сил України. Це стосується вироків учасникам бойових дій.

За його словами, особливо може погіршитися ситуація для офіцерів. Про це повідомили у матеріалі "РБК-України".

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Швидкі рішення

Він відзначив, що за роки війни загинуло багато військовослужбовців. У всіх них були командири, які ухвалювали певні рішення, найчастіше швидкі.

Я переконаний, що прямого умислу на вчинення злочину командири не мали,

– зазначив Завітневич.

Створення військової поліції

Голова комітету ВР повідомив, що наразі відбувається підготовка до створення військової поліції. Вона повинна підвищити рівень дисципліни в армії. Також питання військових судів все ще залишається відкритим.

"Ми у співпраці з Комітетом з питань правової політики більш детально його вивчатимемо та вдосконалюватимемо наше законодавство", – він додав.

Зазначимо! За 4 роки в Міжнародний кримінальний суд направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.

Трибуналів не буде

Завітневич запевнив, що трибуналів в Україні поки що не буде. Необхідно вивчити практику Європейського суду з прав людини для роботи військових судів.

Він вважає, що необхідно врахувати і особливості роботи в умовах бойових дій, а значить, підвищеного навантаження. "Звичайно такий процес потрібен, але створювати окрему гілку судів зараз буде важко, дорого і довго", – додав Завітневич.

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