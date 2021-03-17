У "Слузі народу" назвали свинством дописи Арестовича з нецензурною лайкою

Поведінка речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича – неприпустима. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так нардепка прокоментувала скандал навколо Арестовича. Той у коментарях до свого допису у фейсбуці посилав користувачів соцмережі у вкрай ненормативному напрямку.

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Поведінка Арестовича – "свинство"

Заступниця керівника фракції "Слуги народу" зазначила, що не взяла б Олексія Арестовича на посаду речника в українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

Адже на цій посаді потрібно розповідати, як росіяни блокують переговори по Донбасу, а не провокувати скандали через небажання спілкуватися українською.

Я вважаю, те, що зробив Арестович – це неприпустимо, свинство. Така поведінка точно тільки дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів,

– сказала Євгенія Кравчук.

Вона також зауважила, що варто було б запросити Олексія Арестовича на засідання фракції і обговорити ситуацію. Адже "до нього й раніше були питання". Та попри це Кравчук вважає Арестовича "певною мірою ефективним комунікатором".

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