У "Слузі народу" назвали свинством дописи Арестовича з нецензурною лайкою

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Поведінка речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича – неприпустима. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Так нардепка прокоментувала скандал навколо Арестовича. Той у коментарях до свого допису у фейсбуці посилав користувачів соцмережі у вкрай ненормативному напрямку.
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Заступниця керівника фракції "Слуги народу" зазначила, що не взяла б Олексія Арестовича на посаду речника в українську делегацію у Тристоронній контактній групі.
Адже на цій посаді потрібно розповідати, як росіяни блокують переговори по Донбасу, а не провокувати скандали через небажання спілкуватися українською.
Я вважаю, те, що зробив Арестович – це неприпустимо, свинство. Така поведінка точно тільки дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів,
– сказала Євгенія Кравчук.
Вона також зауважила, що варто було б запросити Олексія Арестовича на засідання фракції і обговорити ситуацію. Адже "до нього й раніше були питання". Та попри це Кравчук вважає Арестовича "певною мірою ефективним комунікатором".Наразі жодної іншої реакції на скандал навколо Арестовича від влади не було.