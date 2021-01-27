У Раді хочуть розслідувати причини окупації Криму: ініціатор – "Слуга народу"

"Слуга народу" невдовзі подасть до Верховної Ради постанову щодо створення ТСК із розслідування причин окупації Криму в 2014 році.
Джерело: нардеп від "Слуги народу" Ліза Богуцька
Власне Ліза Богуцька і хоче створити відповідну тимчасову слідчу комісію. Про це вона написала у фейсбуці 27 січня.
До речі Україна запросить Росію долучитися до Кримської платформи, – Кулеба
Все ж сьогодні подаю до ВР постанову про реєстрацію ТСК щодо розслідування, чому стала можливою окупація Криму,
Зауважимо!
– зазначила парламентарка.
Згідно з Конституцією, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради створюють з числа нардепів. Займаються вони розслідуванням питань і інцидентів, що цікавлять суспільство. Для ухвалення рішення про створення ТСК необхідно голоси не менше ніж третини конституційного складу ВРУ (150 із 450 нардепів).
Коротко про окупацію Росією Криму
- Насильницьке протиправне тимчасове відторгнення відбулося наприкінці лютого – на початку березня 2014 року.
- Власне у лютому після подій Євромайдану в Криму з'явилися перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків. Їх згодом охрестили "зеленими чоловічками".
- Також було створено збройне формування з російських "казаків", яке називало себе "самооборона Криму".
- Як казаки, так і "зелені чоловічки" почали блокувати не лише українські військові частини, а і доступ до адміністративних будівель, зокрема Верховної Ради Криму. Тож потрібні Москві рішення депутати ухвалювали під дулом автомату.
- 16 березня 2014 на території Криму та міста Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова. За його результатами Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.
- Остаточне "приєднання" Криму відбулося 18 березня. Тоді у Кремлі відповідні документи підписали російській президент Путін і колабораціоністи, що представляли окупаційну владу в Криму.
Докладніше про те,
як Росія анексувала Крим
, – читайте
за посиланням
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