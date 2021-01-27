У Раді хочуть розслідувати причини окупації Криму: ініціатор – "Слуга народу"

"Слуга народу" невдовзі подасть до Верховної Ради постанову щодо створення ТСК із розслідування причин окупації Криму в 2014 році.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Ліза Богуцька

Власне Ліза Богуцька і хоче створити відповідну тимчасову слідчу комісію. Про це вона написала у фейсбуці 27 січня.

До речі Україна запросить Росію долучитися до Кримської платформи, – Кулеба

Все ж сьогодні подаю до ВР постанову про реєстрацію ТСК щодо розслідування, чому стала можливою окупація Криму,

– зазначила парламентарка.

Коротко про окупацію Росією Криму

Насильницьке протиправне тимчасове відторгнення відбулося наприкінці лютого – на початку березня 2014 року.

Власне у лютому після подій Євромайдану в Криму з'явилися перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків. Їх згодом охрестили "зеленими чоловічками".

Також було створено збройне формування з російських "казаків", яке називало себе "самооборона Криму".

Як казаки, так і "зелені чоловічки" почали блокувати не лише українські військові частини, а і доступ до адміністративних будівель, зокрема Верховної Ради Криму. Тож потрібні Москві рішення депутати ухвалювали під дулом автомату.

16 березня 2014 на території Криму та міста Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова. За його результатами Росія включила Крим до свого складу.

За його результатами Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Остаточне "приєднання" Криму відбулося 18 березня. Тоді у Кремлі відповідні документи підписали російській президент Путін і колабораціоністи, що представляли окупаційну владу в Криму.