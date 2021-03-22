У "Слузі народу" чекають вибачень від деяких політиків через погром на Банковій

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що представники певних політичних партій мають вибачитися за погром під Офісом Президента. Депутат переконаний, що вони повинні визнати свою відповідальність за ці події.

Корнієнко зазначив, що члени певних політсил рекламували протести на Банковій через власні ЗМІ. На його думку, вони зробили для пропагандистів з Росії за один вечір більше ніж "телеканали Віктора Медведчука" впродовж місяця.

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За словами Корнієнка, представники цих партій мають понести моральну та політичну відповідальність за такі дії. Вони також мають вибачитись "за безлад, який підтримували".

Вважаємо, що деякі політичні партії повинні визнати відповідальність за події на Банковій. Через свої ЗМІ вони рекламували протестну кампанію за Сергія Стерненка, і певні депутати запрошували всіх прийти на акцію в суботу,

– заявив нардеп.

У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста Сергія Стерненка під час акції 20 березня під Офісом Президента. Депутати ініціювали проведення позачергового засідання, у якому мають взяти участь силовики.

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Протести під Офісом Президента: коротко