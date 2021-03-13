У "Слузі народу" анонсували законопроєкт про місцевий референдум

У Верховній Раді наступного тижня планують завершити роботу над текстом законопроєкту про місцевий референдум.

Документ представлять на сайті парламенту для національного обговорення. Про це під час з'їзду партії "Слуга народу" повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Читайте також Народовладдя по-українськи: як проводитимуть референдум

Ви знаєте, що прийнятий закон про всеукраїнський референдум. І буквально наступного тижня, я дуже сподіваюсь, ми приведемо до фіналізації законопроєкт про місцевий референдум,

– сказав народний депутат.

Він додав, що під егідою президента Володимира Зеленського вони готові об'їхати більшість, або ж й усі територіальні громади.

Це зроблять для того, щоб поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення місцевого референдуму, і вийти на фінальну точку, яка дозволить сказати, що пряма демократія в Україні існує.

Насамкінець Руслан Стефанчук анонсував програму, яка показуватиме в режимі онлайн виконання обіцянок партії "Слуга народу".

Закон про референдум: коротко

Щоб організувати референдум, потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів українців у понад 16 областях і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Закон передбачає можливість електронного голосування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший референдум може відбутися у 2022 році через низку підготовчих процедур та фінансового забезпечення.

У січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".



Деталі закону про референдум / Інфографіка 24 каналу