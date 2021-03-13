У "Слузі народу" анонсували законопроєкт про місцевий референдум
У Верховній Раді наступного тижня планують завершити роботу над текстом законопроєкту про місцевий референдум.
Джерело:24 канал
Документ представлять на сайті парламенту для національного обговорення. Про це під час з'їзду партії "Слуга народу" повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
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Ви знаєте, що прийнятий закон про всеукраїнський референдум. І буквально наступного тижня, я дуже сподіваюсь, ми приведемо до фіналізації законопроєкт про місцевий референдум,
– сказав народний депутат.
Він додав, що під егідою президента Володимира Зеленського вони готові об'їхати більшість, або ж й усі територіальні громади.
Це зроблять для того, щоб поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення місцевого референдуму, і вийти на фінальну точку, яка дозволить сказати, що пряма демократія в Україні існує.
Насамкінець Руслан Стефанчук анонсував програму, яка показуватиме в режимі онлайн виконання обіцянок партії "Слуга народу".
Закон про референдум: коротко
- Щоб організувати референдум, потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів українців у понад 16 областях і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
- Закон передбачає можливість електронного голосування.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що перший референдум може відбутися у 2022 році через низку підготовчих процедур та фінансового забезпечення.
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