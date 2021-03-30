В Одеській області прокуратура викрила незаконну схему службовців Міністерства оборони України, директорів підприємств-підрядників та інженера технагляду. Їх підозрюють у привласненні 11 мільйонів гривень з бюджету під час будівництва казарм.

Службовці управління, яке було замовником робіт, та представники приватних підприємств-підрядників організували схему з привласнення грошей, які виділили для будівництва. Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальні акти у цій справі.

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Як діяли зловмисники

За даними прокуратури, службовці Міноборони підписували акти виконаних робіт та перераховували гроші підконтрольній комерційній структурі за невиконане будівництво казарм у військовому містечку.

Водночас інженер, який відповідав за технагляд під час будівництва, не контролював належним чином відповідність обсягу та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт технічним умовам й стандартам.



Будівництво казарми / Фото Офісу генпрокурора

Також інженер не перевірив, чи відповідають фактичні витрати підрядника актам виконаних робіт. Після цього він підписав одержані акти та завірив їх печаткою.

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