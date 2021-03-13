"Слугу народу" Камельчука не пускали на з'їзд партії: відео суперечки з охоронцями

Джерело:24 канал
Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука не хотіли пускати на з'їзд партії, який відбувається у Києві 13 березня. Охорона пояснювала відмову тим, що парламентар не пройшов реєстрацію.
"Слуга народу" зібралася 13 березня на XI з'їзд партії. На ньому виступив президент Володимир Зеленський.
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Однак під час виступу глави держави стався казус. Народного депутата Юрія Камельчука охорона не хотіла пускати у приміщення.
Відмову пояснили тим, що парламентар не пройшов реєстрацію. Депутат почав перепалку з охоронцем, який представився, "громадянином України".
Згодом ситуацію таки вдалося врегулювати.
Камельчука охорона не впускала на з'їзд партії: відео 24 каналуДовідка. З'їзд "слуг народу" відбувається в Києві, у конгресно-виставковому центрі " Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони.