Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука не хотіли пускати на з'їзд партії, який відбувається у Києві 13 березня. Охорона пояснювала відмову тим, що парламентар не пройшов реєстрацію.

"Слуга народу" зібралася 13 березня на XI з'їзд партії. На ньому виступив президент Володимир Зеленський. Читайте також Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг" Камельчука не пропустила охорона Однак під час виступу глави держави стався казус. Народного депутата Юрія Камельчука охорона не хотіла пускати у приміщення. Відмову пояснили тим, що парламентар не пройшов реєстрацію. Депутат почав перепалку з охоронцем, який представився, "громадянином України". Згодом ситуацію таки вдалося врегулювати. Камельчука охорона не впускала на з'їзд партії: відео 24 каналу Довідка. З'їзд "слуг народу" відбувається в Києві, у к онгресно-виставковому центрі " Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони. Що відомо про Юрія Камельчука Він – 40-річний народний депутат від "Слуги народу", родом зі Львова.

Відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, про те, що коронавірус – вигадка. Щоправда, після таких слів нардеп спробував пояснити свої висловлювання. І зазначив, що люди насправді хворіють, однак у світі маніпулюють статистикою та цифрами.

Крім того, Камельчук назвав винних у ситуації , яка склалася з коронавірусом у світі. За його словами, це – Всесвітня організація охорони здоров'я.

Також політик заявляв, що заняття проституцією забирає енергію у жінки та не додає її чоловікові.