"Слугу народу" Камельчука не пускали на з'їзд партії: відео суперечки з охоронцями
Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука не хотіли пускати на з'їзд партії, який відбувається у Києві 13 березня. Охорона пояснювала відмову тим, що парламентар не пройшов реєстрацію.
Джерело:24 канал
"Слуга народу" зібралася 13 березня на XI з'їзд партії. На ньому виступив президент Володимир Зеленський.
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Камельчука не пропустила охорона
Однак під час виступу глави держави стався казус. Народного депутата Юрія Камельчука охорона не хотіла пускати у приміщення.
Відмову пояснили тим, що парламентар не пройшов реєстрацію. Депутат почав перепалку з охоронцем, який представився, "громадянином України".
Згодом ситуацію таки вдалося врегулювати.
Камельчука охорона не впускала на з'їзд партії: відео 24 каналу
Що відомо про Юрія Камельчука
- Він – 40-річний народний депутат від "Слуги народу", родом зі Львова.
- Відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, про те, що коронавірус – вигадка. Щоправда, після таких слів нардеп спробував пояснити свої висловлювання. І зазначив, що люди насправді хворіють, однак у світі маніпулюють статистикою та цифрами.
- Крім того, Камельчук назвав винних у ситуації, яка склалася з коронавірусом у світі. За його словами, це – Всесвітня організація охорони здоров'я.
- Також політик заявляв, що заняття проституцією забирає енергію у жінки та не додає її чоловікові.
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