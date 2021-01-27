"ЖОПи поливають лайном": "слугу" Кабанова застукали на цікавій переписці – фото, відео

Пікантна переписка народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кабанова потрапила в об’єктив журналістів. Чоловік спілкувався у чаті з якоюсь Яною.

Джерело: "Букви"

В цей час у сесійній залі відбувалися обговорення президентського законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум, який згодом Верховна Рада таки ухвалила.

Дізнайтеся більше Справжнє народовладдя чи бомба уповільненої дії: що ховається у законі про референдум

Про що писав нардеп

Яна поцікавилася у Кабанова, як його справи.

Той відповів, що він зараз у залі засідань Ради, де слухають закон про референдум і розглядають поправки до нього.

Згодом Кабанов написав, що під час розгляду законопроєкту "ЖОПи поливають лайном".

Найімовірніше, "слуга" мав на увазі нардепів від "Опозиційної платформи – за життя". Саме вони виносили на голосування десятки поправок до документа і добряче критикували законопроєкт.

ЖОПи поливають лайном. Така у ЖОП робота,

– резюмував Кабанов.

Закон про референдум є програмною обіцянкою партії "Слуга народу".

Зображення містять ненормативну лексику, 18+



Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв



Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв



Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв