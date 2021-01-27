"ЖОПи поливають лайном": "слугу" Кабанова застукали на цікавій переписці – фото, відео
Пікантна переписка народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кабанова потрапила в об’єктив журналістів. Чоловік спілкувався у чаті з якоюсь Яною.
Джерело: "Букви"
В цей час у сесійній залі відбувалися обговорення президентського законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум, який згодом Верховна Рада таки ухвалила.
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Про що писав нардеп
- Яна поцікавилася у Кабанова, як його справи.
- Той відповів, що він зараз у залі засідань Ради, де слухають закон про референдум і розглядають поправки до нього.
- Згодом Кабанов написав, що під час розгляду законопроєкту "ЖОПи поливають лайном".
- Найімовірніше, "слуга" мав на увазі нардепів від "Опозиційної платформи – за життя". Саме вони виносили на голосування десятки поправок до документа і добряче критикували законопроєкт.
ЖОПи поливають лайном. Така у ЖОП робота,
– резюмував Кабанов.
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Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв
Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв
Депутата від "слуг" застукали у Раді на цікавій переписці / Фото Букв
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