"Слуги" зберуться на з'їзд, а через тиждень – на засідання фракції: що обговорюватимуть

Джерело:24 канал
Партія "Слуга народу" 10 лютого проведе з'їзд, на якому обговорюватимуть висунення кандидатів на довибори в Раду. Крім цього, наступного тижня, 15 лютого, відбудеться засідання фракції.
На з'їзді мають висунути двох кандидатів для додаткових виборів у Верховну Раду. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.
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Після з'їзду має відбутись брифінг Корнієнка та кандидатів.
За словами Корнієнка, на засіданні фракції обговорюватимуть законопроєкти, які Рада розглядатиме наступного тижня. Наприклад, законопроєкт про обіг зброї та ініціативи, що стосується "євроблях".
Корнієнко не відповів, чи обговорюватимуть повторне призначення Юрія Вітренка очільником Міненерго. Однак політик додав, що стосовно третьої спроби призначення ведуть консультації.
Зауважимо, вперше Рада провалила голосування за призначення Вітренка 17 грудня. Під час другої спроби, 28 січня, достатня кількість голосів знову не назбиралась. Щоправда, Вітренко виконує обов'язки міністра енергетики. Його призначив уряд.