"Слуги" завершили опитування щодо виключення Дубінського з фракції: що вирішили, – ЗМІ

Депутати "Слуги народу" проводили опитування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції. Згідно з результатами, таку ініціативу підтримали 100 нардепів.

Джерело: НВ

Проти виключення Дубінського були 75 нардепів.

До теми Дубінський пояснив, чому не послухав Зеленського і не вийшов з фракції

Деталі опитування

Так, питання виключення народного обранця із "Слуги народу" винесуть на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.

Дубінського виключать з фракції, якщо таке рішення підтримають 70% депутатів.

Зауважимо, відповідне опитування "слуги народу" проводили анонімно у мобільному застосунку. За даними ЗМІ, опитування створив голова фракції Давид Арахамія.

Чому Дубінського хочуть виключити з фракції

11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще кількох українських політиків. Їх звинуватили у втручанні у вибори американського президента.

Сам Дубінський заявив, що звинувачення безпідставні. І винний у всьому Центр протидії корупції, який "доносить" на українських політиків.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський попросив, аби нардеп добровільно вийшов з фракції.

Однак той не погодився. Дубінський заявив, що оточення глави держави вводить його в оману. Згодом нардеп попросив Зеленського про особисту зустріч.



США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу