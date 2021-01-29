"Слуги" завершили опитування щодо виключення Дубінського з фракції: що вирішили, – ЗМІ

Депутати "Слуги народу" проводили опитування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції. Згідно з результатами, таку ініціативу підтримали 100 нардепів.
Джерело: НВ
Проти виключення Дубінського були 75 нардепів.
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Так, питання виключення народного обранця із "Слуги народу" винесуть на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.
Дубінського виключать з фракції, якщо таке рішення підтримають 70% депутатів.
Зауважимо, відповідне опитування "слуги народу" проводили анонімно у мобільному застосунку. За даними ЗМІ, опитування створив голова фракції Давид Арахамія.
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