"Слуги" завершили опитування щодо виключення Дубінського з фракції: що вирішили, – ЗМІ
Депутати "Слуги народу" проводили опитування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції. Згідно з результатами, таку ініціативу підтримали 100 нардепів.
Джерело: НВ
Проти виключення Дубінського були 75 нардепів.
До теми Дубінський пояснив, чому не послухав Зеленського і не вийшов з фракції
Деталі опитування
Так, питання виключення народного обранця із "Слуги народу" винесуть на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.
Дубінського виключать з фракції, якщо таке рішення підтримають 70% депутатів.
Зауважимо, відповідне опитування "слуги народу" проводили анонімно у мобільному застосунку. За даними ЗМІ, опитування створив голова фракції Давид Арахамія.
Чому Дубінського хочуть виключити з фракції
- 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще кількох українських політиків. Їх звинуватили у втручанні у вибори американського президента.
- Сам Дубінський заявив, що звинувачення безпідставні. І винний у всьому Центр протидії корупції, який "доносить" на українських політиків.
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський попросив, аби нардеп добровільно вийшов з фракції.
- Однак той не погодився. Дубінський заявив, що оточення глави держави вводить його в оману. Згодом нардеп попросив Зеленського про особисту зустріч.
США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу
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