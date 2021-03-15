"Слуги" взяли Шуфрича заступником голови ТСК щодо вагнерівців та плівок Медведчука

Ярослав Железняк заявив, що "Слуги народу" зареєстрували нову тимчасову слідчу комісію №5243 "про загрози нацбезпеці". Вона нібито розслідуватиме операцію з вагнерівцями та записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.

На початку вересня 2020 року партія "Голос" вже почала створювати ТСК у справі вагнерівців. Тоді до неї подали своїх членів "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

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Інші фракції, за словами нардепа від "Голосу" Железняка, не подали своїх представників. "Слуги" нібито щоразу обіцяли подати, але "не встигали".

Хто увійде в ТСК "Слуги народу"

"Опозиційна платформа – За життя",

група "Довіра",

партія "За майбутнє".

Тепер будуть в зал виносити 2 документи. З огляду на, що на створення ТСК необхідно 150 голосів, нас може очікувати ситуація, коли в Раді створять відразу 2 ТСК з вагнерівцями. Так би мовити, опозиційна версія і коаліційна,

– заявив Железняк.

Зауважимо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтверджував, що ці партії вже погодилися делегували своїх представників. Однак, "Голос" та "ЄС", за його словами, ще цього не зробили.

Коротко про справу вагнерівців

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію 28 вагнерівців, бо вони були причетні до злочинів на Донбасі. Однак там його проігнорували і передали силовиків Росії.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна планувала затримати вагнерівців, проте спецоперація зірвалася через "злив" з Офісу Президента.

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