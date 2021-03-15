"Слуги" взяли Шуфрича заступником голови ТСК щодо вагнерівців та плівок Медведчука

Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Ярослав Железняк заявив, що "Слуги народу" зареєстрували нову тимчасову слідчу комісію №5243 "про загрози нацбезпеці". Вона нібито розслідуватиме операцію з вагнерівцями та записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.
На початку вересня 2020 року партія "Голос" вже почала створювати ТСК у справі вагнерівців. Тоді до неї подали своїх членів "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".
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Інші фракції, за словами нардепа від "Голосу" Железняка, не подали своїх представників. "Слуги" нібито щоразу обіцяли подати, але "не встигали".
Тепер будуть в зал виносити 2 документи. З огляду на, що на створення ТСК необхідно 150 голосів, нас може очікувати ситуація, коли в Раді створять відразу 2 ТСК з вагнерівцями. Так би мовити, опозиційна версія і коаліційна,
– заявив Железняк.
Зауважимо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтверджував, що ці партії вже погодилися делегували своїх представників. Однак, "Голос" та "ЄС", за його словами, ще цього не зробили.