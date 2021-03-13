"Слуги" проситимуть Зеленського йти на другий термін

Члени партії "Слуга народу" проситимуть президента Володимира Зеленського знову взяти участь у виборах глави держави. Однак відповідне рішення політик схвалюватиме сам.

Про такі плани "слуг" заявив глава фракції Давид Арахамія на брифінгу після з'їзду партії.

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Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення,

– сказав Арахамія.

Раніше журналіст Роман Кравець казав, що в оточенні президента вже давно є люди, які переконують його йти на другий термін. Зеленський, мовляв, знову візьме участь у виборах, якщо не встигне зробити заплановане.

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