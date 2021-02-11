"Слуги" пропонують скасувати штрафи за порушення закону про мову

Нардепи від "Слуги народу" пропонують скасувати або відтермінувати штрафи за порушення закону про мову. Для цього вже зареєстрували 2 законопроєкти.

Автори законопроєкту №4638 хочуть вилучити із закону про мову пункти щодо штрафів. В ініціативі №4638-2 пропонують відкласти штрафи за порушення на 1,5 роки. Все нібито для того, аби полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії.

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Що відомо про ініціативи

Група нардепів 25 січня зареєструвала законопроєкт №4638. До цього причетні Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Євгеній Брагар, Олександр Качура, Данило Гетманцев тощо. Ініціаторами проєкту №4638-2 стали Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Корнієнко тощо.

Президентська партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову. Після провалу спроб законсервувати російську мову в освіті, "слуги народу" вирішили зруйнувати механізм захисту права на отримання послуг державною мовою,

– мовиться у повідомленні спільноти.

"Мова об’єднує" звернулась до президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", аби ті відкликали законопроєкти.

Що цьому передувало