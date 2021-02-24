"Слуги народу" оприлюднили різні заяви щодо вироку Стерненку

Джерело:Фейсбук Віталія Безгіна
Група народних депутатів зі "Слуги народу" оприлюднила заяву у зв'язку з оголошенням вироку одеському активісту Сергію Стерненку. Парламентарі вимагають провести судову реформу та просять не провокувати насильство. Однак у фракції є й ті, хто закликав силовиків "діяти з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях".
Депутати зазначили, що справа Стерненка є лише маркером недовіри суспільства до судової системи.
Читайте також Вакханалія насильства: у МВС емоційно відреагували на сутички через вирок Стерненку
Вони заявили, що розуміють, чому активісти виходять на протести. Крім того, вважають, що вибір судді, який прихильний до радянських лідерів Сталіна та Леніна, викликає обурення.
Водночас додають, що різні "опозиційні сили хочуть використати справу, аби розділити Україну на 2 табори".
Ми вважаємо саме питання відновлення справедливого правосуддя найбільш принциповим для українського суспільства, натомість засуджуємо політичні цілі дестабілізації країни, які переслідують деякі політичні сили,
– наголосили депутати.
Зверніть увагу Акції протесту проти вироку Стерненку вплинуть на судову реформу, – Валько
Водночас Данило Гетманцев у фейсбуці зазначив, що підтримує мирні зібрання, але "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні".
Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не поділяємо спроби використати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади й суд з метою уникнення окремими особами правосуддя,
– написав Гетманцев.
Він додав, що "слуги" вимагають від правоохоронних органів діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях міст.
А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, Гетманцев закликав "утриматися від нерозумної витрати грошей".