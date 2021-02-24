Група народних депутатів зі "Слуги народу" оприлюднила заяву у зв'язку з оголошенням вироку одеському активісту Сергію Стерненку. Парламентарі вимагають провести судову реформу та просять не провокувати насильство. Однак у фракції є й ті, хто закликав силовиків "діяти з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях".

Депутати зазначили, що справа Стерненка є лише маркером недовіри суспільства до судової системи.

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Що "слуги народу" кажуть про справу Стерненка

Вони заявили, що розуміють, чому активісти виходять на протести. Крім того, вважають, що вибір судді, який прихильний до радянських лідерів Сталіна та Леніна, викликає обурення.

Водночас додають, що різні "опозиційні сили хочуть використати справу, аби розділити Україну на 2 табори".

Ми вважаємо саме питання відновлення справедливого правосуддя найбільш принциповим для українського суспільства, натомість засуджуємо політичні цілі дестабілізації країни, які переслідують деякі політичні сили,

– наголосили депутати.

Члени фракції, які підписали звернення

поділяють вимогу щодо необхідності негайно провести судову реформу і обіцяють докласти зусиль, щоб вона стала пріоритетом у 2021 році;

вимагають гарантувати безпеку життя та здоров'я Сергія Стерненка;

вимагають публічного, прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях;

вважають, що подальший судовий процес має відбутись під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію;

закликають громадянське суспільство не провокувати насильство та не дати використати себе для дестабілізації ситуації в Україні.

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У фракції є й інші думки

Водночас Данило Гетманцев у фейсбуці зазначив, що підтримує мирні зібрання, але "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні".

Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не поділяємо спроби використати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади й суд з метою уникнення окремими особами правосуддя,

– написав Гетманцев.

Він додав, що "слуги" вимагають від правоохоронних органів діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях міст.

А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, Гетманцев закликав "утриматися від нерозумної витрати грошей".

Вирок Стерненку: що відомо

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Його звинуватили у викраденні та побитті Сергія Щербича з нібито метою заволодіти 300 гривнями. Щербич раніше був депутатом проросійської партії. Сам Стерненко неодноразово наголошував, що справа проти нього є сфабрикованою.

Суддя Віктор Попревич, який оголошував активісту вирок, свого часу прославився тим, що встановив поблизу свого будинку погруддя радянських диктаторів – Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Після оголошення вироку українці у приблизно 20 містах вийшли на акції протесту. У Києві, під Офісом Президента трапились сутички.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу