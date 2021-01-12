США запровадили санкції проти українців, які могли бути причетні до втручання у президентські вибори Штатів. У санкційному списку опинився нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Самі "слуги" назвали звинувачення США "достатньо серйозними".

Також нардепи президентської партії вимагають від керівництва "Слуги народу" розібратися із ситуацією. Про це заявив очільник Львівської ОДА та "слуга народу" Максим Козицький у фейсбуці.

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Козицький закликав керівництво політсили дати оцінку ситуації.

Його (Дубінського – 24 канал) називають "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". Звинувачення достатньо серйозні,

– констатував Козицький.

Позиція "Слуги народу"

Офіційно фракція не обговорювала факт внесення їхнього нардепа Олександра Дубінського до санкційного списку США. Однак нардепи вже висловили свою думку щодо цього.

Так, Євгенія Кравчук наголосила, що часто кроки та висловлювання Дубінського не збігалися з позицією політсили. Водночас парламентарка наголосила: офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів в будь-якій країні є неприпустимим.

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