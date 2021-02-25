Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента періодично ведуть переговори з лідеркою партії "Голос" стосовно коаліції Кірою Рудик. Такі можливості об'єднання обговорюють вже не вперше.

Про це очільниця партії "Голос" Кіра Рудик заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. Однак конкретнішої інформації щодо того, чи розглядає її партія варіант об'єднання, не надала.

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Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися. Час від часу на мене виходять представники або Офісу, або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля,

– розповіла Рудик.

Голова партії "Голос" підкреслила: навіть, не перебуваючи в коаліції з парламентською більшістю, її партія підтримує дії влади, які "є правильними для країни". Йдеться про останні кроки Зеленського, які дають команді "Голосу" "великі сподівання". У партії вважають, що це системні, проукраїнські державні кроки (вочевидь, йдеться про накладання санкцій на Козака та Медведчука з компанією – 24 канал).

Щодо посад в уряді, які могли б обійняти представники "Голосу", Рудик відповіла багатозначно: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".

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