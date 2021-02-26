Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила не висловлює свою думку через вирок Стерненку усвідомлено. Усе через те, що позиції депутатів різняться.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів. Він підкреслив: на такий хід фракція пішла свідомо.

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Нема позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції – не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції люди, які за одну позицію і за іншу позицію,

– зазначив Корнієнко.

Що казали "Слуги народу" раніше про вирок Стерненку

Раніше депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що члени фракції кидаються суперечливими заявами через вирок.

Частина "слуг" заявили, що розуміють, чому активісти протестують. На їхню думку, такий вирок викликає обурення.

Нардеп Данило Гетманцев виступив з іншою заявою "слуг". Мовляв, мирні зібрання вони підтримують, але, "демократія ґрунтується на повазі до закону та його додержанні".

Зверніть увагу! Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років та 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення ексдепутата Комінтернівської райради. Стерненко нібито хотів заволодіти його грішми – 300 гривнями. Сам Стерненко назвав це провадження політично вмотивованим. Після оголошення вироку в містах України почалися протестні акції.



Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу