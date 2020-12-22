Депутати від "Слуги народу" у 2021 році обіцяють "ударним темпом" ухвалити великі реформи. Зміни стосуватимуться економіки.

Деякі плани не змогли реалізувати у 2020 році через пандемію коронавірусу. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія та очільник партії Олександр Корнієнко, повідомили у телеграм-каналі "Слуги народу".

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Хочемо в січні повернутися й ударним темпом ухвалити великі реформи,

– наголосив Арахамія.

Про які реформи та ініціативи мовиться

Амністія капіталу,

створення Бюро економічної безпеки,

законопроєкт про реформу СБУ,

локалізація,

закон про всеукраїнський референдум;

чесний прожитковий рівень;

індексацію пенсій у березні та доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;

збільшення зарплат лікарям та вчителям на 30%;

судову реформу;

реформа Конституційного Суду;

закон про побутові відходи;

допомогу підприємцям та працівникам з виплатою до 8 тисяч гривень кожному;

прискорення програми "Велике будівництво";

початок програми "Велика реставрація". зокрема, відновлення 100 пам’яток культурної спадщини.

Зважаючи на реформи, Корнієнко наголосив, що 2021 рік має стати роком відновлення економіки та культури.

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