"Слуги народу" на засіданні фракції обговорили питання Вітренка: як усе закінчилися

Пропрезидентська фракція "Слуга народу" ввечері 25 січня провела засідання. Прибули на нього і сам президент Володимир Зеленський, а також тимчасовий очільник Міненерго Юрій Вітренко. Зокрема, питання щодо повноцінного призначення останнього обговорили нардепи.

Джерело: LB.ua

Засідання "слуги народу" провели у конгресно-виставковому центрі "Парковий". Депутатів допускали на засідання без телефонів та інших електронних гаджетів. Захід розпочався о 18:00.

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Що "слуги народу" вирішили щодо Вітренка

Одним із ключових питань засідання було власне про призначення першим віцепрем’єром з питань енергетики Юрія Вітренка.

Голосування щодо його призначення відбувалося з допомогою підписів.

Опісля депутати вирішили повернутися до цього питання наступного дня, 26 січня, але вже у сесійній залі Верховної Ради.

До слова, призначення Вітренка є у порядку денному парлементу на поточний пленарний тиждень 26 – 29 січня.

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Він на брифінгу зауважив, що 26 січня Рада точно не розглядатиме питання призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Однак нардепи планують проголосувати до кінця пленарного тижня 26 – 29 січня. Щоправда, для відповідного голосування ще потрібно зібрати необхідну кількість голосів.

За його словами, цього разу кандидатура Вітренка повинна отримати набагато більшу підтримку в залі, ніж під час першого голосування в грудні. Це має статися передусім через те, що за Вітренка виступає президент Володимир Зеленський.

Також Корнієнко підкреслив, що керувати Міністерством енергетики слід повноцінному міністру, а не виконувачу обов'язків.

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Призначення Юрія Вітренка: головне

За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.

Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.

21 грудня на засідданні Кабміну вирішили призначити Вітренка першим заступником міністра енергетики та виконувачем обов'язків голови відомства.

Це не сподобалося деяким нардепам, зокрема спікеру Дмитрові Разумкову. Свою позицію вони аргументують тим, що уряд начебто все зробив тихо й без консультацій із ними.

Цікаво, що 15 грудня також відбулося засідання фракції "Слуга народу". І на ньому виступав Вітренко. За словами, керівника політсили Олександра Корнієнка, до колишнього виконавчого директора Нафтогазу питань було найменше.

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