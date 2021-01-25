"Слуги народу" на засіданні фракції обговорили питання Вітренка: як усе закінчилися
-
Пропрезидентська фракція "Слуга народу" ввечері 25 січня провела засідання. Прибули на нього і сам президент Володимир Зеленський, а також тимчасовий очільник Міненерго Юрій Вітренко. Зокрема, питання щодо повноцінного призначення останнього обговорили нардепи.
Джерело: LB.ua
Засідання "слуги народу" провели у конгресно-виставковому центрі "Парковий". Депутатів допускали на засідання без телефонів та інших електронних гаджетів. Захід розпочався о 18:00.
Зверніть увагу Замість Шмигаля – Вітренко: в уряді можливі кадрові зміни, – ЗМІ
Що "слуги народу" вирішили щодо Вітренка
- Одним із ключових питань засідання було власне про призначення першим віцепрем’єром з питань енергетики Юрія Вітренка.
- Голосування щодо його призначення відбувалося з допомогою підписів.
- Опісля депутати вирішили повернутися до цього питання наступного дня, 26 квітня, але вже у сесійній залі Верховної Ради.
- До слова, призначення Вітренка є у порядку денному парлементу на поточний пленарний тиждень 26 – 29 січня.
До теми Піде у бізнес: Вітренко покине Міненергетики, якщо його не призначать міністром
Призначення Юрія Вітренка: головне
- За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення ухвалено не було.
- Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.
- 21 грудня на засідданні Кабміну вирішили призначити Вітренка першим заступником міністра енергетики та виконувачем обов'язків голови відомства.
- Це не сподобалося деяким нардепам, зокрема спікеру Дмитрові Разумкову. Свою позицію вони аргументують тим, що уряд начебто все зробив тихо й без консультацій із ними.
- Цікаво, що 15 грудня також відбулося засідання фракції "Слуга народу". І на ньому виступав Вітренко. За словами, керівника політсили Олександра Корнієнка, до колишнього виконавчого директора Нафтогазу питань було найменше.
Доларовий мільйонер у Кабміні: Юрій Вітренко дав відверте інтерв'ю про своє призначення – дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter