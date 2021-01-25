Пропрезидентська фракція "Слуга народу" ввечері 25 січня провела засідання. Прибули на нього і сам президент Володимир Зеленський, а також тимчасовий очільник Міненерго Юрій Вітренко. Зокрема, питання щодо повноцінного призначення останнього обговорили нардепи.