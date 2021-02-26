"Слуги народу" не змогли пояснити, хто для них оплачує лобістів у США, – "Схеми"

У партії "Слуга народу" заявили, що політсила безпосередньо не наймала лобістів із США. Контракт із ними у лютому 2021 року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу".

Що кажуть "слуги" про співпрацю з лобістами

Керівник партії Олександр Корнієнко заявив, що контракт з американськими лобістами підписали не в інтересах політсили.

До теми "Слугам народу" найняли лобістів зі США, їм щомісяця платять 50 тисяч доларів, – "Схеми"

Ми нікого не наймали, і партія до цього має опосередкований стосунок. Це була угода про співробітництво або якийсь меморандум між фракцією за підписом Давида Арахамії і певною громадською організацією,

– пояснив Корнієнко.

Політик також наголосив, що йому невідомо, хто фінансує ГО.

Сам Арахамія заявив, що нібито не знає, "що вони кому сплачували". У партії, за його словами, є меморандум про співпрацю із ГО, яка займається просуванням інтересів України по всьому світу.

"Яких вони там використовують лобістів, або якихось адвокатів, – то ми в це не втручаємося жодним чином. Ми ніяк не фінансуємо цей процес", – підкреслив Арахамія.

Нардеп запевнив, що коли у ЗМІ з'явився матеріал про послуги лобістів для "слуг", він перепитав звідки на це беруть гроші. "Вони запевнили, що там немає ніяких коштів олігархів, великого бізнесу, це все пожертви".

Чи декларуватиме партія послуги лобістів

За словами Корнієнка, якщо оплата послуг є "внеском", то це задекларують. Однак він не розповів, коли саме це планують зробити.

Поки ми не досягнемо ідеального стану, ми будемо над цим працювати. Зрозуміло, що затягувати не будемо,

– заявив Корнієнко.

Кому належить ГО, яка найняла лобістів для "слуг"