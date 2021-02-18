"Слуги народу" намагаються забезпечити проходження до КСУ "своїх" людей, – експертка

Депутати від фракції "Слуга народу" намагаються забезпечити проходження до Конституційного Суду "своїх людей", бо їм вигідно мати ручних керованих суддів. Зокрема, вони можуть це робити зі згоди Володимира Зеленського.

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик розповіла, що для призначення судді Конституційного Суду мали створити незалежну конкурсну комісію, яка б фахово оцінила кандидатів на цю посаду. Зокрема, туди мали б увійти представники громадськості та міжнародні експерти.

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За словами Чижик те, що відбувалося в комітеті парламенту з питань правової політики, аж ніяк не можна назвати конкурсом. Вона зазначила, що один із кандидатів, а саме депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко, навіть не має 15 років юридичного стажу.

Це є очевидним фактом, але депутати в комітеті просто закрили на це очі, хоча такий факт є прямим порушенням Конституції,

– наголосила вона.

Як вирішували Конституційну кризу

Як зазначила експертка, коли Конституційний Суд у 2020 році скасував важливі положення закону щодо запобігання корупції, Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням допомогти вирішити кризу. Тоді експерти сказали, що найважливішим завданням є забезпечення справедливого конкурсного добору суддів.

"Однак після висновку Венеціанської комісії парламент нічого не зробив для того, щоб вирішити Конституційну кризу", – наголосила експертка.

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Що відомо про Віктора Кичуна

За словами експертки, Кичун – це близький друг Федора Веніславського, який є депутатом від "Слуги народу" та представником президента в КСУ. На її думку, саме це забезпечило йому обрання на посаду. Чижик зазначила, що Кичун разом з Веніславським працював у юридичній академії.

Однак експертка наголосила, що попри незначні доходи, новий суддя КСУ володіє великою кількістю нерухомості та має багато коштовного рухомого майна.

Якби був конкурс і кандидатів оцінювала незалежна конкурсна комісія, то Кичун мусів би пояснювати походження свого майна,

– розповіла Чижик.

Втім експертка додала, що цими фактами ніхто навіть не цікавився.

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Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

окремі положення антикорупційного законодавства. На онлайн-засіданні Комітету з питань правової політики 13 листопада 2020 року оголосили новий конкурс на вакантну посаду судді КСУ.

Венеціанська комісія рекомендувала, аби суддів за депутатською квотою обирала кваліфікована більшість.

Депутати 18 лютого 2021 року призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".



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