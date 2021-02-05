За кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики не змогли проголосувати вже вдруге. Нардепи вже й сумніваються, чи зможуть ухвалити призначення наступного разу. Водночас припустили, хто б ще міг подати свою кандидатуру.

В інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що говорили й про можливу кандидатуру нардепа від їхньої фракції Андрія Геруса. Однак той нібито не виявив такого бажання.

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"Я запитувала Андрія (Геруса – 24 канал) про це після того, як ми не проголосували другий раз (за Вітренка – 24 канал). В мене немає відчуття, що він дуже хоче зайняти цю посаду", – поділилася Кравчук.

На запитання про те, чи підтримує ймовірну кандидатуру Геруса Володимир Зеленський – нардепка не дала чіткої відповіді.

Це вже питання до президента,

– заявила вона.

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Вона додала, що наразі Вітренко виконує обов'язки міністра, однак його повноваження, за словами Кравчук, "дуже обрізані".

"Він практично нічого не може. Він навіть не голосує на засіданнях Кабінету Міністрів, тому є варіант повторного внесення його кандидатури", – пояснила Кравчук.

Чи вистачить голосів втретє

Як зазначила Кравчук, "слуги народу" не зможуть самостійно призначити Вітренка.

Я абсолютно переконана, що без зовнішніх голосів ми не зможемо проголосувати кандидатуру Вітренка,

– сказала нардепка.

Вона погодилась, що кількість нардепів у фракції дозволяє це зробити, однак пояснила, що у деяких питаннях колеги не можуть дійти згоди – це і є причиною.

Призначення Вітренка: що відомо