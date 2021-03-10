"Слуги" готуються до масштабного з'їзду: анонсують "поворотний" момент

Потрібно змінюватись для впливу на державну й місцеву політику, а не концентруватись лише на роботі з електоратом. Про це розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

До речі У "Слузі народу" вважають, що звільняти Степанова – безвідповідальний крок

Основними темами з'їзду будуть закріплення нової організаційної структури партії й пропис нової редакції статуту.

Цей з’їзд буде таким собі поворотним моментом для нашої партії. Нас стало значно більше, адже тепер у радах всіх рівнів від "Слуги народу" близько 7 тисяч людей,

– сказала чиновниця.

За словами Кравчук, партія має перелаштуватись. Вона зауважила, що депутати хочуть розширити цілі партії та окреслити методи, якими досягатимуть завдання команди на всіх рівнях.

Чи говоритимуть про кадрові зміни

Кравчук не підтвердила інформацію щодо кадрових змін у керівництві політсили. Як наголосила політикиня, сенсаційних кадрових історій очікувати не варто, але цікавого все ж буде багато.

Нардепка додала, що, ймовірно, з'їзд розгляне і прийме вимогу провести інвентаризацію членів партії й зробити регіональні партійні конференції.