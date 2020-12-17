Члени парламентської фракції "Слуга народу" домовилися під час зимових канікул не відпочивати на дорогих курортах. Деякі нардепи вважають це непристойністю через ситуацію в Україні та світі.

Рішення "слуги" нібито приймали спільно. Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі "Цензор.нет".

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Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому не слід їздити,

– розповіла вона.

У Кравчук також запитали, чи такі благі наміри бува, не пов’язані з тим, що не так давно "слуга народу" Колюх під час засідання Ради вибирав собі готель для відпочинку в Домінікані.

На це Кравчук відповіла:

Ні. Це вже кілька тижнів. Це насправді таке нормальне рішення для відповідальних політиків. У нас, в принципі, ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю... Наскільки я знаю, то найбільш популярні серед теплих країн – це Єгипет, багато з тих, хто любить лижі, будуть відпочивати в Україні.

Відповідаючи на запитання щодо того, яка була розмова з Колюха, з приводу його відпочинку, Кравчук зауважила: "Він не в моїй групі. Мабуть, щось говорили. Не знаю, я з ним не спілкувалася після цього".

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