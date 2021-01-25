"Слугам" заборонили брати телефони на засідання фракції: причину пояснили

У фракції "Слуга народу" заборонили нардепам брати з собою на засідання мобільні телефони та інші гаджети. Таке рішення неабияк розлютило члена фракції Олександра Дубінського.

Джерело: телеграм-сторінка "ЗЕландія"

Чому заборонили телефони

Таке правило пов'язали з присутністю на засіданні Президента України Володимира Зеленського. Воно відбудеться 25 січня о 18:00.

Цікаво Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, – "слуга народу"

"У зв'язку з присутністю на засіданні перших осіб, вхід в зал з мобільним телефоном та іншими гаджетами заборонений. Їх необхідно буде здати працівникам секретаріату", – запевнили у робочому чаті.

Нардепам порекомендували мати з собою лише 1 гаджет, який ті здадуть у секретаріат.



Повідомлення у робочому чаті / Фото "ЗЕландія"

Обурення Дубінського

Член фракції Олександр Дубінський написав пост на телеграм-сторінці, де обурився через таке нововведення.

Писати публічні доноси і тиражувати їх у всіх ЗМІ – це можна, а як на фракцію – так будьте люб'язні, без гаджетів. Хтось настільки злякався мого виступу, що вирішили заборонити телефони на фракції. І цим знову підставляють і Президента і всіх нас,

– написав він.

Він сприйняв правило так, ніби "з фракції хочуть зробити концтабір". "Наступного разу будемо приходити на фракцію без одягу", – висловився нардеп.

Курйози зі "слугами" та їх гаджетами

У грудні 2020 року нардепа зі "Слуги народу" Євгена Петруняка застукали за незвичною справою у Раді. Він розглядав оголені груди незнайомки в телефоні.

Також трапилась курйозна ситуація з главою партії Олександром Корнієнком. Він переплутав мікрофон у Раді з телефоном. Відео можна переглянути тут.

Нардеп Валерій Колюх на засіданні Верховної Ради 15 грудня думав за свій відпочинок. Він у гаджеті бронював готель для відпочинку.

Депутатка Галина Третьякова у Раді засвітилась за секс-листуванням.

Олег Семінський під час засідання писав у листуванні: "Мур-мур, цілувати тебе хочу". Як виявилось згодом, повідомлення могло бути надіслане його помічниці та депутатці Чернігівської міськради Катерині Демченко.