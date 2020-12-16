"Слугам народу" запропонували підписати фракційну угоду, яка регламентуватиме їхню політичну поведінку. Відповідно до угоди, пріоритетом кожного депутата є реалізація передвиборчих програм президента та партії "Слуга народу".

Документ склав глава фракції Давид Арахамія. Про це із посиланням на джерела зі "Слуги народу" повідомляє LB.ua.

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Народний депутат залучається до розповсюдження у ЗМІ, соціальних мережах, телеграм-каналах та на територіальних округах інформації щодо успішних реалізованих ініціатив президента та депутатської фракції "Слуга народу",

– мовиться у повідомленні.

Що визначатиме ефективність нардепа

рівень відвідування пленарних засідань та засідань комітетів;

голосування;

дотримування дисципліни;

дотримування депутатської етики.

Що ще подано в угоді

Якщо думка нардепа не збігається з офіційною позицією фракції, він має вказати на це.

Нардепи зобов'язані відвідувати усі засідання. Винятки можуть бути лише у випадку поважних причин. Про свою відсутність "Слуги народу" мають попереджати хоча б за день, в екстрених випадках – щонайменше за 2 години.

Народні обранці мають підтримувати законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського та фракції.

Окрім того, "Слуги народу" зобов'язані дотримуватися етики щодо президента, керівництва парламенту, міністрів, один одного та "не висловлюватися негативно на адресу своїх колег з фракції".

Джерело зі "Слуги народу" також повідомило, що деякі нардепи вже відмовилися підписувати угоду.



Угода фракції "Слуга народу" / LB.ua.