Для депутатів "Слуги народу" підготували тези, які рекомендують використовувати, коментуючи справу Олега Татарова. Зокрема, що ще зарано говорити про причетність заступника глави Офісу Президента до злочинів.

Документ з ефірними тезами для "Слуги народу" вдалося отримати журналістам "Бабеля".

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Які поради щодо справи Татарова дали "слугам народу"

Депутатів запевнили, що Національне антикорупційне бюро України не має жодних звинувачень проти Татарова , які стосуються його роботи в Офісі Президента . Скандальна справа пов'язана з періодом 2017 року, коли він працював юристом.

, які стосуються його роботи . Скандальна справа пов'язана з періодом 2017 року, коли він працював юристом. Посадові обов'язки Татарова в ОП не передбачають жодної можливості контролю за діяльністю правоохоронних органів та НАБУ.

Тому не лише некоректно, але і просто неправда – говорити, ніби Татаров може контролювати діяльність правоохоронців. ОП – допоміжний орган, основне завдання якого забезпечувати діяльність президента,

– рекомендують у тезах.

Татаров написав заяву про тимчасове призупинення обов'язків як заступника керівника ОП, аби уникнути будь-яких звинувачень у конфлікті інтересів та у політичному тиску.

"Татаров захищатиметься як приватна особа. Призупинення обов'язків означає, що знімається навіть гіпотетична підозра, що Татаров може використати своє службове становище для захисту себе", – пояснюють у партії.

Говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно . Судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

. Судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ. Оборудки Микитася були б неможливими, якби його "не кришували" тодішні посадовці держави, "і це не Татаров".

Говорити про можливу несправедливість, якщо Микитась "в обмін на вигідні НАБУ свідчення" уникне взагалі будь-якої відповідальності.

Зізнання будь-якої людини не може бути царицею доказів щодо іншої людини. Якщо Микитась визнає винним себе – це добре. Але чи достатньо доказів у НАБУ проти Татаров,

– зазначають у документі.

Та додають, що пресрелізи, скриншоти та заяви з посиланням на "джерело у НАБУ" не можуть бути доказами.

Висловлювати сподівання, що процес не буде затягуватись. Мовляв, якщо підозра "зависне", це дозволить опонентам НАБУ стверджувати, що бюро "використовує такі звинувачення для підтримки своєї медійної ваги".

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Справа Олега Татарова: основне