"Слугам народу" найняли лобістів зі США, їм щомісяця платять 50 тисяч доларів, – "Схеми"
Для нардепів зі "Слуги народу" найняли американських лобістів. Вони мають допомогти політикам налагодити відносини зі США та Євросоюзом. Такі послуги обходяться у 50 тисяч доларів щомісяця.
Джерело:"Схеми"
Контракт з американською компанією Finsbury Glover Hering підписала ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу". Її заснували помічники "слуг народу".
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Згідно з документом, лобісти компанії мають надавати "стратегічне консультування та підтримку" цій ГО та партії "Слуга народу". Мета – сприяння діалогу між українськими депутатами та їхніми іноземними колегами.
Як пояснили журналісти програми "Схеми", всі відповідні документи оприлюднені на сайті американського Міністерства юстиції США.
Для "слуг народу" найняли лобістів / Фото "Схеми"
Деталі контракту з Finsbury Glover Hering
- Лобісти повинні "забезпечити урядові відносини" та надаватимуть "стратегічне консультування та підтримку.
- Це, зокрема, може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів.
- Українська ГО бере на себе всі позапланові витрати. Наприклад – ті, що пов'язані з транспортом, харчуванням, проживанням тощо.
- Сторони можуть припинити дію контракту через 3 місяці після його підписання, не вказуючи при цьому причини.
Що відомо про ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу"
► Її створили наприкінці грудня 2020 року. Зауважимо, що це відбулося за місяць до підписання контракту з Finsbury Glover Hering.
► Засновниками є Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Вони є помічниками "слуг народу" Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка.
► У договорі, опублікованому на сайті Мін'юсту США, вказано, що цю ГО фінансують "українські приватні особи та комерційні структури".
► Інформації про іншу діяльність громадської організації у публічному просторі немає. Відомо, що зареєстрували її у Києві на вулиці Круглоуніверситетській, 7.
► Ще однією адресою ГО, згідно з документами Мінфіну США, є конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві. Це – офіс "Слуги народу".
Як коментують у "Слузі народу"
"Схеми" попросили Ткаченка та Шинкаренка прокоментувати, хто саме профінансував залучення лобістів зі США для "Слуги народу" через ГО, засновану їхніми помічниками.
Засновниками ГО є помічники "слуг народу" Ткаченка та Шинкаренка / Фото "Схеми"
Шинкаренко зауважив, що знає лише те, що його помічник заснував "якусь громадську організацію". Мовляв, чим саме вона займається та хто фінансує її – йому невідомо.
Я йому сказав: "Це не моя справа. Можеш робити за законом. Тому, будь ласка, якщо хочеш робити якусь організацію, роби. Це не моя справа",
– зауважив депутат.
Крім цього, він пообіцяв журналістам з'ясувати детальнішу інформацію, яка стосується діяльність громадської організації та її фінансування. Ткаченко ж на прохання про коментар поки не відреагував.
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Один із засновників ГО відповів, що "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" є неприбутковою організацією, яка прагне покращити відносини України зі США, ЄС та іншими демократичними країнами.
"У цей критичний момент для України, ГО залучила FGH Holdings з метою адвокації важливих питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України та економічної незалежності", – підкреслив Костюченко.
Він додав, що організацію фінансуватимуть приватні джерела. А також запевнив, що залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній там не мають наміру.
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