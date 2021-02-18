Для нардепів зі "Слуги народу" найняли американських лобістів. Вони мають допомогти політикам налагодити відносини зі США та Євросоюзом. Такі послуги обходяться у 50 тисяч доларів щомісяця.

Контракт з американською компанією Finsbury Glover Hering підписала ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу". Її заснували помічники "слуг народу".

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Згідно з документом, лобісти компанії мають надавати "стратегічне консультування та підтримку" цій ГО та партії "Слуга народу". Мета – сприяння діалогу між українськими депутатами та їхніми іноземними колегами.

Довідка. Угода діятиме до кінця 2021 року, але її можуть подовжити. За рік Finsbury Glover Hering сумарно отримає за свої послуги 550 тисяч доларів. Це – понад 15 мільйонів гривень.

Як пояснили журналісти програми "Схеми", всі відповідні документи оприлюднені на сайті американського Міністерства юстиції США.



Для "слуг народу" найняли лобістів / Фото "Схеми"

Деталі контракту з Finsbury Glover Hering

Лобісти повинні "забезпечити урядові відносини" та надаватимуть "стратегічне консультування та підтримку.

Це, зокрема, може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів.

Українська ГО бере на себе всі позапланові витрати. Наприклад – ті, що пов'язані з транспортом, харчуванням, проживанням тощо.

Сторони можуть припинити дію контракту через 3 місяці після його підписання, не вказуючи при цьому причини.

Що відомо про ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу"

► Її створили наприкінці грудня 2020 року. Зауважимо, що це відбулося за місяць до підписання контракту з Finsbury Glover Hering.

► Засновниками є Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Вони є помічниками "слуг народу" Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка.

► У договорі, опублікованому на сайті Мін'юсту США, вказано, що цю ГО фінансують "українські приватні особи та комерційні структури".

► ​Інформації про іншу діяльність громадської організації у публічному просторі немає. Відомо, що зареєстрували її у Києві на вулиці Круглоуніверситетській, 7.

► Ще однією адресою ГО, згідно з документами Мінфіну США, є конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві. Це – офіс "Слуги народу".

Як коментують у "Слузі народу"

"Схеми" попросили Ткаченка та Шинкаренка прокоментувати, хто саме профінансував залучення лобістів зі США для "Слуги народу" через ГО, засновану їхніми помічниками.



Засновниками ГО є помічники "слуг народу" Ткаченка та Шинкаренка / Фото "Схеми"

Шинкаренко зауважив, що знає лише те, що його помічник заснував "якусь громадську організацію". Мовляв, чим саме вона займається та хто фінансує її – йому невідомо.

Я йому сказав: "Це не моя справа. Можеш робити за законом. Тому, будь ласка, якщо хочеш робити якусь організацію, роби. Це не моя справа",

– зауважив депутат.

Крім цього, він пообіцяв журналістам з'ясувати детальнішу інформацію, яка стосується діяльність громадської організації та її фінансування. Ткаченко ж на прохання про коментар поки не відреагував.

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Один із засновників ГО відповів, що "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" є неприбутковою організацією, яка прагне покращити відносини України зі США, ЄС та іншими демократичними країнами.

"У цей критичний момент для України, ГО залучила FGH Holdings з метою адвокації важливих питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України та економічної незалежності", – підкреслив Костюченко.

Він додав, що організацію фінансуватимуть приватні джерела. А також запевнив, що залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній там не мають наміру.