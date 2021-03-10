"Слуга народу" змінює організаційну структуру партії

Партія "Слуга народу" на з'їзді 13 березня має намір ввести нову організаційну структуру політсили. Її планують зафіксувати в новій редакції статуту.

Голова партії Олександр Корнієнко розповів, що на з'їзді хочуть вирішити 2 ключові завдання.

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Які питання "слуги народу" розглядатимуть на з'їзді

По-перше, ввести нову організаційну структуру партії та зафіксувати її в новій редакції статуту,

– заявив Корнієнко.

Крім того, на з'їзд розглянуть "партійну доктрину, яка підтвердить основні принципи партії, розширить і деталізує її цілі та завдання".

Очільник політсили наголосив, що цей документ не змінить партійну програму або ідеологію. За словами Корнієнка, доктрина забезпечить "єдине розуміння цілей і завдань всередині великої команди: президента, парламентської монобільшості, уряду, місцевих депутатів і голів рад від "Слуги народу"".

Також з'їзд партії вирішить низку організаційних питань.

Корнієнко зазначив, що етап виборів завершився, тому настав "час переорієнтуватися зі штабної електоральної роботи на системний вплив на державну і місцеву політику всіх рівнів".

Він розповів, що після місцевих виборів чисельність партії зросла до 7 000 представників у кожному регіоні країни.

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