Владі не завжди вистачає голосів, проте це компенсує наявність стабільних партнерів. В багатьох випадках монобільшість підтримують різні опозиційні фракції.

"Слуга народу" навчилася використовувати механізми ситуативної більшості. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

Читайте також ОПЗЖ обходить "Слугу народу" у рейтингу партій: результати свіжого опитування

"Головне – юридична монобільшість зберігається, причому з великим запасом і поки що, з юридичного боку, монобільшості нічого не загрожує", – сказав він.

Згідно зі словами Фесенка, у відповідному випадку є парадокс, коли єдності стало менше, але ніхто з депутатів "Слуги народу" не збирається виходити з фракції. Всі з цих депутатів зацікавлені в тому, аби юридично монобільшість зберігалася, вважає політолог.

Проблема розбіжностей всередині монобільшості зростала, кількість незадоволених депутатів – також. Деяких навіть виключили з фракції, але жоден з депутатів монобільшості не вийшов з фракції сам,

– зазначив Фесенко.

Зростання впливу Єрмака

Водночас він сказав, що призначення глави Офісу Президента Андрія Єрмака і суттєве зростання його політичного впливу є однією з головних тенденцій 2020 року.

"Мабуть, заміна керівника ОП суттєво вплинула на політичний стиль діяльності президента Зеленського, вплинула набагато більше, ніж заміна прем'єр-міністра і Кабміну", – зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, це опосередковано підтверджує, що Україна поки що є президентською або президентсько-парламентською республікою.

Вплив COVID-19 на країну

На думку політолога, у 2020 році головними подіями були не скандали, адже до них всі звикли, а коронакриза – поєднання пандемії COVID-19 та економічної кризи.

Це вплинуло суттєво і на владу, хоча (короназкриза – 24 канал) не змінила закономірності й розвитку української політики, яка в своїх суттєвих впливах залишилась такою, як була раніше,

– сказав політолог

Проте він додав, що довелося реагувати на епідемію та боротися з нею, а також – реагувати на економічну кризу. Це призвело до зростання соціальної і політичної напруги, додав Володимир Фесенко.

Зниження рейтингу президента

Політолог запевнив що зниження рейтингів в українській політиці були з усіма президентами. Однак у 2020 році на розчарування та рейтинги вплинула криза, яка пов'язана з коронавірусом, вважає Фесенко.

"Було б дивно, якби в умовах економічної кризи не було зниження рейтингів, в першу чергу у президента та панівної партії", – сказав він.

Однак те, що їм вдалося утримати лідируючі позиції, є певним досягненням, підсумував політолог Володимир Фесенко.

Довідка. Головним розчаруванням 2020 року президента Володимира Зеленського назвали 42% українців. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова.