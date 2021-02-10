"Слуга народу" висуне спортсмена Вірастюка на довиборах у Раду, – ЗМІ

Джерело:LB
Партія "Слуга народу" планує затвердити Василя Вірастюка кандидатом на довибори до Верховної Ради. Спортсмена висунуть на 87 окрузі в Івано-Франківській області.
"Слуга народу" нібито під час з'їзду 11 лютого має затвердити кандидатуру Вірастюка. Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.
До теми "Слуга народу" перенесла з'їзд на 11 лютого: з чим це пов'язано
Довибори призначили тому, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця. Політик став міським головою міста Надвірна Івано-Франківської області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.