Партія "Слуга народу" планує затвердити Василя Вірастюка кандидатом на довибори до Верховної Ради. Спортсмена висунуть на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

"Слуга народу" нібито під час з'їзду 11 лютого має затвердити кандидатуру Вірастюка. Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.

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Чому на Івано-Франківщині відбудуться довибори

Довибори призначили тому, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця. Політик став міським головою міста Надвірна Івано-Франківської області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Хто ще висувається на 87 окрузі:

представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко. Він є співвласником курорту "Буковель".

Кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій;

представник "Свободи" Руслан Кошулинський.