"Слуга народу" висуне спортсмена Вірастюка на довиборах у Раду, – ЗМІ
Партія "Слуга народу" планує затвердити Василя Вірастюка кандидатом на довибори до Верховної Ради. Спортсмена висунуть на 87 окрузі в Івано-Франківській області.
Джерело:LB
"Слуга народу" нібито під час з'їзду 11 лютого має затвердити кандидатуру Вірастюка. Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.
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Чому на Івано-Франківщині відбудуться довибори
Довибори призначили тому, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця. Політик став міським головою міста Надвірна Івано-Франківської області. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.
Хто ще висувається на 87 окрузі:
- представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко. Він є співвласником курорту "Буковель".
- Кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій;
- представник "Свободи" Руслан Кошулинський.
Що відомо про Василя ВірастюкаАктор, силач та заслужений майстер спорту Вірастюк – родом з Івано-Франківщини. У 2004 році його визнали найсильнішою людиною світу. Вірастюк є членом збірної України, яка у 2003 – 2004 роках виборола титул "Найсильніша нація світу".
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