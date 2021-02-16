"Слуга народу" вирішила, як голосуватиме за закон про зброю, – нардеп

Народні депутати зі "Слуги народу" віддадуть свої голоси за урядовий законопроєкт про зброю у першому читанні. Таке рішення прийняли після голосування всередині фракції.

Парламентар Качура повідомив, що у "Слузі народу" провели голосування всередині фракції щодо питання розгляду законопроєкту про обіг зброї.

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Що вирішили "слуги"

Було два варіанти розвитку:

взагалі не розглядати цей законопроєкт;

винести на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

58,2% фракції прийняли рішення відповідно до графіка пленарних засідань розглянути законопроєкт в першому читанні з можливістю відправки документа на доопрацювання,

– повідомив Качура.

Нагадаємо, 15 лютого на погоджувальній Раді голова парламенту Дмитро Разумков розповів, що днями до Верховної Ради можуть внести законопроєкт про обіг цивільної зброї.

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