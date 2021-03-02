"Зе!Молодіжка": "Слуга народу" створить нове крило партії

Джерело:Інтерфакс-Україна
У "Слузі народу" мають намір створити молодіжне крило політсили. З такою ініціативою виступили депутати з усією України під час зустрічі у Києві 27 лютого.
Про політичні плани "слуг народу" розповів голова партії Олександр Корнієнко. Нардеп пообіцяв, що "Зе!Молодіжка" буде "спільнотою активних та креативних".
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Звісно, усі майбутні члени об'єднання мають поділяти ідеї та принципи президента Володимира Зеленського. Координатором "Зе!Молодіжки" став парламентар Олександр Санченко. Саме він є одним з авторів законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики".
Я би хотів, щоб наша молодіжка взялась за імплементацію цього закону,
– зауважив Корнієнко.
Ще, додав політик, "активні та креативні" займатимуться комунікацією та інформуванням молодих верств населення.
Зазначимо, що нещодавно НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга народу". Усе через те, що Нацагентство з боротьби з корупцією виявило порушення у партійних звітах. До суду направили адмінпротоколи. Корнієнко зауважив, що наразі парламентарі розбираються в ситуації щодо рішення НАЗК.