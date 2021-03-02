У "Слузі народу" мають намір створити молодіжне крило політсили. З такою ініціативою виступили депутати з усією України під час зустрічі у Києві 27 лютого.

Про політичні плани "слуг народу" розповів голова партії Олександр Корнієнко. Нардеп пообіцяв, що "Зе!Молодіжка" буде "спільнотою активних та креативних".

Читайте також 32-річна дівчинка, жіноча общага та робоча баба: скандальні сексистські закиди у Верховній Раді

Члени "Зе!Молодіжки" мають розділяти ідеї Зеленського

Звісно, усі майбутні члени об'єднання мають поділяти ідеї та принципи президента Володимира Зеленського. Координатором "Зе!Молодіжки" став парламентар Олександр Санченко. Саме він є одним з авторів законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики".

Я би хотів, щоб наша молодіжка взялась за імплементацію цього закону,

– зауважив Корнієнко.

Ще, додав політик, "активні та креативні" займатимуться комунікацією та інформуванням молодих верств населення.

Нещодавно НАЗК позбавило "Слугу народу" фінансування

Зазначимо, що нещодавно НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга народу". Усе через те, що Нацагентство з боротьби з корупцією виявило порушення у партійних звітах. До суду направили адмінпротоколи. Корнієнко зауважив, що наразі парламентарі розбираються в ситуації щодо рішення НАЗК.